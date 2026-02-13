Passados quase seis anos desde sua implementação, o PIX permanece se destacando como o meio de pagamento mais popular entre os brasileiros, e segue ampliando continuamente sua base de usuários.

Um dos pilares da popularidade da ferramenta é sua praticidade, já que com poucos toques, é possível concluir transferências financeiras de modo instantâneo a qualquer hora do dia e sem nenhum tipo de cobrança de tarifa para pessoas físicas.

Todavia, a partir dos próximos anos, o PIX pode se tornar um pouco mais complexo, tendo em vista que o Banco Central (BC) pretende incorporar novas modalidades à ferramenta, tornando-a ainda mais inclusiva.

Conforme relatado pelo portal TNH1, as mudanças algumas foram programadas para ocorrer ainda este ano, enquanto as demais serão lançadas ao longo de 2027. São elas:

Obrigatoriedade de cobrança híbrida (2026): boletos digitais deverão conter tanto o código de barras quanto o QR code para que o pagamento seja efetuado via PIX;

boletos digitais deverão conter tanto o código de barras quanto o QR code para que o pagamento seja efetuado via PIX; Pagamento de duplicatas por PIX (2026): títulos de crédito entre empresas agora poderão ser liquidados por meio da ferramenta;

títulos de crédito entre empresas agora poderão ser liquidados por meio da ferramenta; Split Tributário (2026): a parcela referente a tributos e do valor destinado ao lojista será separada automaticamente no momento do pagamento e repassada às partes de forma imediata;

a parcela referente a tributos e do valor destinado ao lojista será separada automaticamente no momento do pagamento e repassada às partes de forma imediata; PIX em Garantia (2027): recebíveis futuros via PIX poderão servir como garantia para obtenção de crédito;

recebíveis futuros via PIX poderão servir como garantia para obtenção de crédito; PIX Internacional (2027): transações via PIX poderão ser realizadas para pessoas e estabelecimentos em outros países;

transações via PIX poderão ser realizadas para pessoas e estabelecimentos em outros países; PIX por Aproximação Off-line (2027): mesmo sem conexão com internet, será possível realizar pagamentos por aproximação com o PIX.

Novas regras de segurança do PIX entraram em vigor este mês

É relevante lembrar que o PIX passou por alterações recentemente, tendo recebido novas regras de segurança no começo do mês. As mudanças tiveram como foco reduzir prejuízos causados aos usuários.

Isso porque, além de ampliar a integração entre instituições financeiras e órgãos de segurança, as normas também reforçaram a funcionalidade do Mecanismo Especial de Devolução (MED), que se tornou ainda mais eficaz para reverter os impactos de golpes e fraudes.