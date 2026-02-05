O acesso ao gás de cozinha passa por mudanças a partir da reformulação da política social voltada às famílias de baixa renda. O governo federal lançou o Programa Gás do Povo, que substitui o Auxílio Gás e altera a forma de concessão do benefício, com foco em garantir que o apoio chegue, de fato, à compra do botijão de 13 quilos.

Novo modelo substitui repasse em dinheiro

Diferentemente do formato anterior, que previa o depósito do valor diretamente na conta do beneficiário, o Gás do Povo passa a oferecer recargas gratuitas do botijão. A proposta é tornar o acesso mais simples e evitar o desvio do recurso para outras despesas. Com isso, o benefício deixa de ser financeiro e passa a ser concedido em forma de vale para troca do gás.

A iniciativa deve alcançar cerca de 50 milhões de brasileiros em todo o país. A expectativa do governo é reduzir o uso de alternativas consideradas inseguras ou prejudiciais à saúde, como lenha e carvão, comuns em regiões mais vulneráveis.

Quantidade de recargas por família

O número de recargas garantidas ao longo do ano varia conforme o perfil familiar. De modo geral, cada núcleo terá direito a quatro a seis recargas anuais, levando em consideração o tamanho da família e critérios sociais previamente definidos. A mudança busca adequar o benefício às necessidades reais de consumo de cada grupo.

Quem já era atendido pelo Auxílio Gás não precisará realizar novo cadastro. A migração para o Gás do Povo ocorrerá de forma automática a partir de fevereiro de 2026, sem a necessidade de solicitação adicional.

Regras para manter o benefício

Os critérios de acesso permanecem os mesmos do programa anterior. Para continuar recebendo o auxílio, é necessário estar inscrito no Cadastro Único, com informações atualizadas, e ter renda mensal por pessoa de até meio salário mínimo. Famílias que contam com beneficiários do BPC seguem contempladas.

Também continuam tendo prioridade os lares atendidos pelo Bolsa Família e aqueles chefiados por mulheres em situação de violência doméstica com medidas protetivas.

Consulta e acompanhamento do programa

A situação do benefício pode ser acompanhada pelos aplicativos oficiais do governo federal, como os canais do Cadastro Único. Neles, é possível verificar a migração para o novo programa e a liberação das recargas disponíveis.