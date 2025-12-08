Os pagamentos do Bolsa Família de dezembro de 2025 terão início no dia 10, começando pelos beneficiários com NIS final 1. O calendário segue até 23 de dezembro, data em que todos os inscritos deverão ter recebido o benefício. Além da parcela regular, algumas famílias também receberão o auxílio-gás, pago a cada dois meses.

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o valor mínimo é de R$ 600 por família, podendo aumentar conforme a composição familiar. Os repasses são feitos pelo Caixa Tem, permitindo movimentação digital ou saque em agências, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.

Além da parcela principal, o Bolsa Família reúne dez modalidades de benefícios adicionais, concedidas conforme o perfil de cada família. Entre elas estão:

Benefício Primeira Infância: R$ 150 por criança de 0 a 6 anos

Benefício Variável Familiar: R$ 50 para gestantes e crianças/adolescentes de 7 a 18 anos

Benefício Variável Familiar Nutriz: seis parcelas de R$ 50 para mães de bebês de até 6 meses

Auxílio-gás: equivalente a 100% do valor médio nacional do botijão de 13 kg, divulgado pela ANP

Em novembro, último mês com dados consolidados, o programa beneficiou 18,65 milhões de famílias, com valor médio de R$ 683,28 por repasse. Mais de 8,23 milhões de crianças de até 6 anos receberam o adicional de R$ 150. Para participar do programa, a família deve ter renda mensal de até R$ 218 por pessoa, calculada pela soma da renda total do domicílio dividida pelo número de moradores.

Calendário do Bolsa Família – Dezembro/2025