A saída de Pedro do Big Brother Brasil 2026, no último domingo (18), provocou forte repercussão dentro e fora da casa. O participante deixou o reality após uma conduta considerada inadequada envolvendo a colega Jordana, em um episódio ocorrido na despensa. Segundo a própria produção, caso ele não tivesse tomado a iniciativa de desistir, seria retirado do programa por assédio.

Produção confirma que expulsão seria inevitável

Durante a edição ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt foi direto ao comentar o caso. Ele afirmou que atitudes como a de Pedro não são toleradas em hipótese alguma e reforçou que a decisão da produção seria pela expulsão imediata, independentemente da desistência voluntária.

De acordo com o apresentador, o episódio serve como alerta e deixa claro que comportamentos desse tipo não têm espaço nem no reality show, nem em qualquer outro ambiente. A emissora, inclusive, passou a tratar oficialmente a saída de Pedro como uma expulsão.

Contrato rescindido e perda de benefícios

Informações divulgadas pela coluna Outro Canal, da Folha de S.Paulo, apontam que a TV Globo rescindiu o contrato de Pedro logo após o ocorrido. Com isso, ele não receberá o cachê proporcional aos dias em que permaneceu no programa.

Além disso, o vínculo do ex-participante com a agência ViU, braço da emissora responsável por gerenciar a carreira de influenciadores e ex-BBBs, também foi encerrado. Pedro foi retirado da vinheta de abertura do BBB 26 e a orientação interna é para que apresentadores e comunicadores se refiram a ele como eliminado ou expulso.

O episódio dentro da casa

O caso aconteceu quando Pedro e Jordana entraram juntos na despensa. No local, ele tentou se aproximar fisicamente da participante sem consentimento. Mais tarde, ao comentar o episódio com outro brother, Pedro demonstrou preocupação ao lembrar que havia câmeras no ambiente.

Pouco depois, no confessionário, ele reconheceu a situação e admitiu o comportamento inadequado, relatando que vinha lutando contra impulsos e desejos dentro da casa. A declaração reforçou a gravidade do ocorrido e embasou a decisão definitiva da produção do BBB 26.