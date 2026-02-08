Entre florestas fechadas e rios caudalosos do Sul do Brasil, um fenômeno natural chama atenção por fugir completamente do padrão das cachoeiras mais conhecidas. Em vez de uma queda vertical, a água se desloca lateralmente, formando uma extensa cortina que muda de aparência conforme o nível do rio.

Um fenômeno singular na divisa entre países

O Salto Yucumã está situado no Parque Estadual do Turvo, em Derrubadas, no noroeste do Rio Grande do Sul. A formação marca a fronteira natural entre Brasil e Argentina e guarda uma característica curiosa: apesar de a queda ocorrer no lado argentino do Rio Uruguai, a visualização mais ampla acontece a partir do território brasileiro.

Em períodos de vazão elevada, o rio parece seguir seu curso de forma tranquila. Já quando o volume das águas diminui, surge uma fenda profunda no basalto, revelando o momento em que o rio passa a “deslizar” lateralmente, criando uma paisagem incomum e impressionante.

Por que o Salto Yucumã é único no mundo

O diferencial do Salto Yucumã está no seu formato. Ao contrário das cachoeiras tradicionais, ele se estende paralelamente ao leito do rio por aproximadamente 1,8 quilômetro. Essa configuração garante ao local o título de maior cachoeira longitudinal do planeta, sem registros semelhantes em outras regiões.

A origem dessa formação remonta a antigos processos geológicos. Uma falha no terreno, causada por derrames vulcânicos e intensificada pela erosão ao longo de milhares de anos, abriu caminho para que a água seguisse esse percurso lateral contínuo.

O “grande ronco” da água

A presença da cachoeira depende diretamente do regime de chuvas na região. Durante as cheias, o Salto Yucumã pode ficar encoberto, enquanto na estiagem o desnível reaparece com força total, acompanhado de um som intenso.

Esse barulho característico deu origem ao nome Yucumã, expressão de origem Guarani que significa “grande ronco”, em referência ao ruído constante produzido pela água ao atingir a rocha.

Preservação e contato com a natureza

O Salto Yucumã está inserido em uma das maiores áreas preservadas de Mata Atlântica do Sul do país. O acesso ao local ocorre por estradas que cortam a floresta, o que ajuda a manter a região protegida da ação humana intensa.

Mais do que um ponto turístico, o Salto Yucumã é um exemplo de como a natureza e o tempo moldam paisagens raras, reforçando a importância da preservação ambiental.