Para quem procura um refúgio natural próximo à capital paulista, a Cachoeira Grande, em Lagoinha, interior de São Paulo, é uma excelente escolha. Reconhecida pelos visitantes como uma das mais belas do país, a região oferece infraestrutura completa, paisagens impressionantes e diversas opções de lazer.

Com 38 metros de altura, a queda d’água forma um lago raso e cristalino, perfeito tanto para momentos de tranquilidade quanto para aventuras radicais. Além disso, a área preserva parte da história nacional, estando localizada ao longo do Caminho Velho da Rota Real, antiga via que ligava o litoral fluminense às minas de ouro em Minas Gerais.

A Cachoeira Grande fica em uma propriedade particular e possui mais de 20 mil metros quadrados de mata nativa preservada. Formada pelas águas do Rio Pinhal, afluente do Rio Paraitinga, a queda d’água já foi cenário de produções cinematográficas, incluindo filmes do icônico comediante Mazzaropi.

Além da imponente queda d’água, a região ao redor oferece um ambiente ideal para descanso, sendo perfeita para famílias, casais e aventureiros que buscam contato direto com a natureza. O espaço funciona aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 17h.

Valores e ingressos para conhecer a Cachoeira Grande

Entrada: R$ 22 por pessoa

Crianças com menos de 12 anos: entrada gratuita

Idosos acima de 60 anos: 50% de desconto

É recomendado comprar os ingressos antecipadamente pelo site oficial (https://www.cachoeiragrandelagoinha.com/), já que há um limite diário de visitantes e o local costuma ficar bastante cheio.