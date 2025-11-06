A Caixa Econômica Federal anunciou um novo programa de crédito destinado a impulsionar o setor de reformas residenciais em todo o país. Chamado Reforma Casa Brasil, o projeto já começou a receber solicitações e oferece condições especiais para famílias que desejam melhorar suas moradias.

Vinculado ao Minha Casa, Minha Vida, o programa conta com um investimento de R$ 30 bilhões do Fundo Social, com o objetivo de ampliar o acesso ao crédito habitacional e estimular a construção civil. Estruturado para atender diferentes faixas de renda, o Reforma Casa Brasil busca tornar o financiamento mais acessível e facilitar a realização de obras e reformas em milhões de lares brasileiros.

Famílias com renda bruta mensal de até R$ 3.200 poderão contratar o crédito com taxa de juros reduzida de 1,17% ao mês, e financiar até R$ 30 mil em obras. A iniciativa tem como foco apoiar lares de baixa renda na realização de melhorias essenciais, como reparos em telhados, banheiros, cozinhas e sistemas elétricos ou hidráulicos, garantindo mais segurança e conforto às moradias.

Para as famílias de renda intermediária, a taxa de juros será de 1,95% ao mês, com o mesmo limite de R$ 30 mil para financiamento. Nessa categoria, o crédito mantém condições acessíveis e dispensa garantias sobre o imóvel, permitindo que também sejam beneficiadas famílias sem escritura registrada ou em fase de regularização fundiária.

Clientes que já possuem conta ativa na Caixa podem iniciar o processo diretamente pelo aplicativo Caixa Tem ou pelo site oficial do banco, informando seus dados pessoais e os detalhes da reforma pretendida. Todo o trâmite, desde a simulação até a assinatura do contrato, pode ser realizado de forma 100% online, conforme o resultado da análise de crédito.

Já quem não tem conta na Caixa ou possui renda familiar compartilhada deve comparecer a uma agência da Caixa Econômica Federal. Nesses casos, o atendimento é presencial e personalizado, com avaliação da capacidade de pagamento, análise da documentação e do tipo de obra a ser financiada.