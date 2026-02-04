Uma nova possibilidade de alívio financeiro foi aberta pela Caixa Econômica Federal e pode ajudar muitos brasileiros a equilibrar o orçamento ainda neste mês. Trata-se do Saque Calamidade, que autoriza a retirada de até R$ 6.220,00 do FGTS. No entanto, é fundamental ficar atento aos prazos e às exigências para não perder o direito ao benefício em fevereiro.

O valor não é fruto de sorteio, mas um direito garantido a trabalhadores que vivem em municípios com estado de calamidade pública reconhecido em razão de desastres naturais. Em Minas Gerais, por exemplo, moradores de Açucena e Almenara já podem solicitar o saque após os prejuízos provocados pelas chuvas recentes.

No entanto, há restrições que precisam ser observadas. É necessário ter saldo disponível na conta do FGTS, já que os R$ 6.220 representam apenas o valor máximo permitido, e o montante liberado varia conforme o saldo existente. Além disso, há uma regra de carência: quem realizou qualquer tipo de saque do FGTS nos últimos 12 meses não poderá solicitar o Saque Calamidade neste momento.

A solicitação do benefício é simples e totalmente digital, dispensando atendimento presencial. O pedido deve ser feito pelo aplicativo FGTS, com a movimentação do valor ocorrendo pelo Caixa Tem após a liberação. Basta acessar a opção “Meus Saques”, selecionar “Calamidade Pública” e seguir o passo a passo indicado. Para concluir a solicitação, é necessário apresentar os seguintes documentos:

Documento de identidade (RG ou CNH);

Comprovante de residência atualizado;

Uma selfie nítida segurando seu documento.

Após o envio da solicitação, a Caixa faz uma avaliação detalhada das informações. Com a aprovação, o valor é depositado diretamente na conta do trabalhador, oferecendo o suporte necessário para reparar os prejuízos ou colocar as finanças em ordem neste início de ano.