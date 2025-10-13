A Prefeitura de Serra, no Espírito Santo, anunciou a antecipação do ponto facultativo em comemoração ao Dia do Servidor Público. Tradicionalmente celebrado em 28 de outubro, neste ano a data será observada na segunda-feira, 27 de outubro, o que garante aos servidores um recesso prolongado de três dias, de sábado (25) a segunda-feira (27). O expediente volta ao normal na terça-feira, 28 de outubro, conforme publicação no Diário Oficial do Município.

Medida busca otimizar calendário e valorizar servidores

De acordo com a administração municipal, a decisão tem como objetivo proporcionar um período de descanso estendido aos funcionários públicos, além de evitar paralisações no meio da semana. A estratégia é comum entre prefeituras do país, especialmente em datas comemorativas que não são feriados nacionais, mas ganham status de ponto facultativo por meio de decretos locais.

A antecipação também funciona como forma de reconhecimento ao trabalho dos servidores, permitindo que aproveitem o período para descanso, lazer ou viagens curtas.

Serviços essenciais mantêm atendimento

Mesmo com o recesso, a Prefeitura garantiu que os serviços considerados essenciais continuarão funcionando normalmente. Entre eles estão as unidades de urgência e emergência, coleta de lixo, patrulhamento da Guarda Civil, atendimento de trânsito e manutenção emergencial de vias e iluminação pública. A intenção é assegurar que a rotina da cidade não sofra prejuízos durante o período de folga.

Comércio e setor privado seguem rotina normal

Para os trabalhadores da iniciativa privada, o ponto facultativo não altera a rotina. Comércio, bancos, escolas particulares e demais serviços seguem com expediente normal nos dias 27 e 28.

Reflexos no turismo local

Com o recesso prolongado, a expectativa é de aumento na movimentação turística em Serra e nas cidades vizinhas. O setor hoteleiro e gastronômico já se prepara para o crescimento na procura por hospedagens e reservas, impulsionado pelo clima mais quente e pela chegada do período de alta temporada no Espírito Santo.