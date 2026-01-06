O primeiro mês de 2026 terá o céu como protagonista logo nos primeiros dias. O ciclo lunar de janeiro tem início no sábado, dia 3, quando a Lua atinge a fase Cheia nas primeiras horas da manhã, às 7h02, pelo horário de Brasília. O fenômeno marca o encerramento da Lua Crescente observada no fim de dezembro e abre uma nova sequência de transformações do satélite natural da Terra ao longo do mês.

Entenda o que é o ciclo lunar

O chamado ciclo lunar corresponde ao intervalo necessário para que a Lua percorra todas as suas fases, partindo da Lua Nova, passando pelas etapas intermediárias, até retornar ao ponto inicial. Esse período também é conhecido como mês sinódico e dura, em média, 29 dias e meio. Durante esse tempo, a posição da Lua em relação ao Sol e à Terra se altera, o que explica as mudanças na iluminação visível a partir do planeta.

As fases da Lua ao longo do mês

Lua Nova

Na Lua Nova, o satélite se posiciona entre a Terra e o Sol. A face iluminada fica voltada para o astro-rei, o que dificulta sua observação à noite. Apesar disso, a Lua pode ser percebida durante o dia, dependendo das condições do céu.

Lua Crescente

Com o passar dos dias, a Lua se afasta do alinhamento com o Sol e uma pequena faixa iluminada começa a surgir. Esse formato, semelhante a um arco, dá nome à fase Crescente, quando o brilho vai aumentando gradualmente.

Lua Cheia

A Lua Cheia acontece quando a Terra fica entre o Sol e a Lua. Nessa configuração, toda a face visível do satélite aparece iluminada, proporcionando o momento de maior brilho e destaque no céu noturno.

Lua Minguante

Após o auge da iluminação, a Lua entra na fase Minguante. Aos poucos, a parte clara vai diminuindo até desaparecer novamente, preparando o início de um novo ciclo.

Confira as datas das fases da Lua em janeiro de 2026

Lua Cheia: 3 de janeiro, às 7h02

Lua Minguante: 10 de janeiro, às 12h48

Lua Nova: 18 de janeiro, às 16h51

Lua Crescente: 26 de janeiro, à 1h47