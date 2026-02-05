O Bolsa Família mantém regras obrigatórias que precisam ser seguidas pelos beneficiários para garantir a continuidade do pagamento. O não cumprimento dessas exigências pode resultar em advertências, bloqueios temporários e até no cancelamento definitivo do benefício. As principais condicionalidades do programa estão concentradas nas áreas de saúde e educação.

Na área da saúde, é obrigatório que crianças de até sete anos estejam com a carteira de vacinação em dia, além de participarem de acompanhamentos nutricionais periódicos. Essas medidas têm como objetivo garantir o desenvolvimento saudável na primeira infância.

As gestantes também precisam cumprir exigências específicas, como a realização do pré-natal completo, seguindo todas as orientações estabelecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Já no campo da educação, a frequência escolar é monitorada de forma rigorosa pelo governo.

Crianças entre quatro e seis anos devem manter presença mínima de 60% nas aulas para que a família continue apta a receber o benefício. A regra busca incentivar o acesso à educação desde a infância, prevenindo a evasão escolar.

Para jovens de seis a 18 anos que ainda não concluíram a educação básica, a exigência é ainda maior: a frequência mínima deve ser de 75%. O descumprimento dessas regras pode levar à suspensão dos repasses, reforçando o papel do Bolsa Família não apenas como auxílio financeiro, mas também como instrumento de promoção da saúde, da educação e da inclusão social.

Previsão de pagamentos para 2026