O Bolsa Família mantém regras obrigatórias que precisam ser seguidas pelos beneficiários para garantir a continuidade do pagamento. O não cumprimento dessas exigências pode resultar em advertências, bloqueios temporários e até no cancelamento definitivo do benefício. As principais condicionalidades do programa estão concentradas nas áreas de saúde e educação.
Na área da saúde, é obrigatório que crianças de até sete anos estejam com a carteira de vacinação em dia, além de participarem de acompanhamentos nutricionais periódicos. Essas medidas têm como objetivo garantir o desenvolvimento saudável na primeira infância.
As gestantes também precisam cumprir exigências específicas, como a realização do pré-natal completo, seguindo todas as orientações estabelecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Já no campo da educação, a frequência escolar é monitorada de forma rigorosa pelo governo.
Crianças entre quatro e seis anos devem manter presença mínima de 60% nas aulas para que a família continue apta a receber o benefício. A regra busca incentivar o acesso à educação desde a infância, prevenindo a evasão escolar.
Para jovens de seis a 18 anos que ainda não concluíram a educação básica, a exigência é ainda maior: a frequência mínima deve ser de 75%. O descumprimento dessas regras pode levar à suspensão dos repasses, reforçando o papel do Bolsa Família não apenas como auxílio financeiro, mas também como instrumento de promoção da saúde, da educação e da inclusão social.
Previsão de pagamentos para 2026
- Fevereiro: 12/02 a 27/02;
- Março: de 18/03 a 31/03;
- Abril: de 16/04 a 30/04;
- Maio: de 18/05 a 29/05;
- Junho: de 17/06 a 30/06;
- Julho: de 20/07 a 31/07;
- Agosto: de 18/08 a 31/08;
- Setembro: de 17/09 a 30/09;
- Outubro: de 19/10 a 30/10;
- Novembro: de 16/11 a 30/11;
- Dezembro: de 10/12 a 23/12.
