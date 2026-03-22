Embora sejam consideradas os principais polos de desenvolvimento do país, a vida nas capitais pode apresentar diversos desafios, tendo em vista que os pontos positivos dessas regiões nem sempre compensam suas dificuldades.

E é justamente por conta disso que municípios como Atibaia, no interior de São Paulo, passam a se destacar, despertando o interesse de turistas e de potenciais novos moradores que buscam tranquilidade, conforto e melhores condições de vida.

Conhecida como a Capital Nacional do Morango por conta da alta qualidade de produção da fruta região, que possui até mesmo um evento próprio para celebrar sua prosperidade, a cidade, localizada a 65 quilômetros da capital paulista, equilibra segurança e bem-estar.

Registrando índices de violência extremamente baixos, principalmente por conta de aportes constantes na segurança pública, o município passou a ser considerado um dos locais mais seguros do Brasil.

Vale destacar que, originalmente, Atibaia era apenas um ponto de parada para bandeirantes que seguiam rumo às minas de ouro. Contudo, com a chegada de imigrantes e o investimento em agricultura, a cidade acabou se tornando uma grande potência nacional.

Mais destaques de Atibaia: confira outras qualidades da cidade

Dona da maior economia da Região Bragantina em termos de Produto Interno Bruto (PIB) e de um alto Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), Atibaia também é famosa por seu clima ameno, preservado pela harmoniosa união do ambiente urbano com áreas verdes da Serra da Mantiqueira.

Inclusive, a localização estratégica também se destaca, já que ela oferece fácil acesso a importantes centros urbanos, como São Paulo e Campinas, o que contribui tanto para o turismo quanto para a qualidade de vida de profissionais que atuam remotamente.

O município também apresenta bons indicadores nas áreas de saúde e educação e ainda oferece uma ampla variedade de opções de lazer, o que pode tornar tanto a visita quanto a decisão de morar em Atibaia experiências altamente atrativas.