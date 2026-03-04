A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta quarta‑feira a chegada de Paulo Victor como novo treinador das seleções Sub‑20 e Pré‑Olímpica da Seleção Brasileira. O técnico retorna à entidade após passagens marcantes nas categorias de base e em clubes internacionais, com missão de liderar o ciclo que inclui o Sul‑Americano, a Copa do Mundo Sub‑20 e os Jogos Olímpicos de 2028.

Uma das principais novidades da comissão técnica é a inclusão de Lucas Andrade, atual treinador do Sub-20 do Palmeiras, como auxiliar técnico das seleções. Andrade seguirá no Palmeiras até o término da campanha da equipe na CONMEBOL Libertadores Sub‑20, compromisso que ele assumiu antes de se apresentar ao novo cargo na CBF.

Segundo a Confederação, a contratação da dupla faz parte de um planejamento estratégico voltado à conquista de uma terceira medalha olímpica nos Jogos de Los Angeles (EUA) em 2028. A experiência de ambos os profissionais, tanto nos clubes como nos ciclos anteriores da base nacional, foi destacada como essencial para preparar equipes competitivas e com identidade tática.

Enquanto ainda cumpre compromissos com o Palmeiras na Libertadores Sub‑20 no Equador, Lucas Andrade vai finalizar sua participação pelo clube antes de integrar efetivamente a comissão da seleção. A expectativa é que sua transição para o novo desafio ocorra logo após essa campanha, reforçando a integração entre as categorias de base do futebol nacional e o projeto da CBF para os próximos anos.

Ancelotti projeta que o Seleção Brasileira terá uma Copa do Mundo de alto nível

O técnico da Seleção Brasileira, o italiano Carlo Ancelotti, afirmou que o Brasil disputará uma Copa do Mundo de altíssimo nível. A declaração foi dada à CBF TV justamente no dia em que faltam 100 dias para o início do próximo Mundial de futebol masculino, que será realizado no Canadá, México e Estados Unidos.

“É uma alegria ter tempo para preparar este importante evento para o Brasil. É uma motivação grande e uma grande responsabilidade para tentar fazer o melhor possível. Tenho certeza de que faremos um Mundial de um nível muito alto”, disse Ancelotti.