O técnico Carlo Ancelotti surpreendeu ao deixar Neymar fora da convocação mais recente da Seleção Brasileira. A decisão chamou atenção porque o atacante estava inicialmente na pré-lista e vinha sendo observado de perto pela comissão técnica, indicando que sua presença entre os convocados era bastante provável.
Inclusive, o treinador chegou a ir até Mirassol para acompanhar o jogador em campo no duelo entre Santos e Mirassol. A expectativa era grande, já que essa seria uma oportunidade importante para avaliar o desempenho do camisa 10. No entanto, Neymar não entrou em campo nessa partida, o que acabou frustrando os planos da comissão técnica.
Mesmo assim, ainda havia esperança de convocação. O atacante voltou a atuar no jogo seguinte, contra o Corinthians, mas não teve um desempenho considerado suficiente para garantir sua vaga. Além disso, a questão física pesou na decisão final, já que Ancelotti deixou claro que pretende contar apenas com jogadores em condições ideais neste momento.
Diante desse cenário, o treinador mudou a ideia inicial e optou por não convocar Neymar. Em entrevista, ele evitou se aprofundar no assunto, mas reforçou que o jogador ainda pode aparecer na lista final da Copa do Mundo caso atinja seu melhor nível físico e técnico. A decisão, portanto, não representa um corte definitivo, mas sim um alerta claro sobre o que será exigido para vestir a camisa da Seleção.
Neymar desabafa após ausência e mantém foco no retorno à Seleção
Após ficar fora da lista, Neymar não escondeu a frustração com a decisão de Carlo Ancelotti. O atacante afirmou estar chateado e triste por não ter sido convocado, especialmente porque vinha trabalhando para recuperar seu espaço na Seleção Brasileira. Ainda assim, o jogador evitou qualquer tom de polêmica e demonstrou respeito pela escolha da comissão técnica.
Mesmo abalado, Neymar deixou claro que segue determinado a voltar a vestir a camisa da Seleção. O camisa 10 reforçou que continuará focado em sua recuperação física e em melhorar seu desempenho dentro de campo, mantendo vivo o objetivo de disputar a Copa do Mundo de 2026.
