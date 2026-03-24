O técnico Carlo Ancelotti chamou atenção ao montar uma “seleção ideal” com os melhores jogadores brasileiros que treinou ao longo da carreira. Em entrevista ao jornal espanhol Marca, o comandante da Seleção Brasileira reuniu grandes nomes do futebol e surpreendeu ao incluir Marcelo entre os escolhidos, mesmo após o lateral já ter encerrado seu ciclo no futebol europeu.

A escalação contou com uma mistura de gerações, reunindo craques históricos e atletas ainda em atividade. Marcelo apareceu como lateral-esquerdo ao lado de nomes como Cafu, Dida, Thiago Silva e Casemiro, formando uma defesa de alto nível técnico e experiência internacional.

O curioso é que Ancelotti se empolgou ao montar a equipe e acabou escalando 12 jogadores, mostrando a dificuldade em deixar grandes nomes de fora. Entre os escolhidos também estão Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Rivaldo e Ronaldo, reforçando o peso histórico da lista montada pelo treinador.

A presença de Marcelo na seleção ideal reforça a admiração de Ancelotti pelo lateral, com quem trabalhou no Real Madrid e conquistou títulos importantes. O jogador é lembrado como um dos melhores da posição em sua geração, o que justifica sua inclusão entre os principais brasileiros já treinados pelo italiano.

Lista reúne estrelas de diferentes épocas do futebol brasileiro

A seleção montada por Carlo Ancelotti é marcada pela diversidade de estilos e épocas, reunindo desde ídolos dos anos 2000 até nomes mais recentes do futebol mundial. Jogadores como Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo aparecem ao lado de atletas como Vinícius Júnior e Rodrygo, mostrando a continuidade do talento brasileiro ao longo dos anos.

Além disso, a lista evidencia a forte ligação do treinador com jogadores brasileiros, especialmente durante suas passagens por clubes como Milan e Real Madrid. Essa relação ajudou a moldar sua visão sobre o futebol do país e reforça o prestígio dos atletas brasileiros no cenário internacional.