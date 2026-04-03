Uma mudança importante no funcionamento do comércio começou a impactar consumidores no Espírito Santo. Desde o dia 1º de março, supermercados e grandes redes passaram a ser proibidos de abrir aos domingos, afetando diretamente a rotina de compras da população.

A decisão foi definida por meio de uma Convenção Coletiva de Trabalho firmada entre sindicatos patronais e representantes dos trabalhadores do comércio. O acordo estabelece novas regras para a jornada de trabalho e determina o fechamento obrigatório aos domingos em todo o estado. A medida tem validade inicial até o fim de outubro de 2026, funcionando como um período de teste.

Com a mudança, mais de 1.500 lojas e cerca de 70 mil trabalhadores foram impactados em dezenas de municípios. A proposta busca garantir descanso aos funcionários, que passam a ter folga fixa aos domingos, além de reorganizar escalas de trabalho. Ao mesmo tempo, consumidores precisam se adaptar e antecipar compras para evitar imprevistos no fim de semana.

Para compensar o fechamento, algumas redes decidiram ampliar o horário de funcionamento durante a semana, especialmente às sextas-feiras e sábados, quando o movimento tende a ser maior. Apesar disso, pequenos mercados familiares ainda podem abrir aos domingos em casos específicos, desde que não utilizem funcionários registrados.

Mudança exige adaptação de consumidores e empresas

A proibição do funcionamento aos domingos deve provocar mudanças nos hábitos de consumo da população. Muitas famílias, que costumavam deixar as compras para o fim de semana, agora precisarão se reorganizar ao longo da semana ou concentrar as idas ao supermercado aos sábados. Essa adaptação pode gerar maior movimento nos dias anteriores, especialmente no fim do expediente.

Para as empresas, o desafio será equilibrar a operação sem comprometer as vendas, ajustando horários e reforçando equipes em dias de maior fluxo. Ao mesmo tempo, a medida pode trazer benefícios aos trabalhadores, garantindo descanso regular e melhor qualidade de vida, o que também pode refletir em um atendimento mais eficiente nos dias úteis.