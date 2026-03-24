Em meio à alta no preço dos combustíveis e à escassez em alguns países, soluções alternativas têm chamado atenção — e uma delas parece saída do passado. Em Cuba, carros adaptados para funcionar com carvão estão se tornando um símbolo de improviso diante da crise energética que afeta a população.

A ideia surgiu da necessidade. Com a gasolina racionada e cada vez mais difícil de encontrar, um mecânico adaptou um carro antigo para rodar com carvão vegetal. O sistema funciona por meio de um gerador improvisado que transforma o carvão em gás combustível, permitindo que o motor continue funcionando mesmo sem gasolina.

A adaptação foi feita com materiais simples e reaproveitados, como tanques antigos e peças improvisadas, mostrando como a criatividade pode se tornar essencial em momentos de crise. Apesar de não ser uma solução moderna ou eficiente como os combustíveis tradicionais, o método tem garantido o básico: deslocamento para trabalho e atividades do dia a dia.

Mesmo com limitações, a alternativa ganhou visibilidade e passou a representar mais do que uma simples gambiarra. Para muitos, o carro movido a carvão simboliza a capacidade de adaptação diante da escassez, ainda que evidencie os desafios enfrentados por uma população que precisa recorrer a soluções extremas para manter a rotina.

Criatividade em tempos de crise energética

A utilização do carvão como combustível revela como cenários de crise podem resgatar tecnologias antigas. Durante períodos de guerra e escassez, esse tipo de solução já foi utilizado em diversos países, e agora volta a aparecer como alternativa emergencial, mostrando que a inovação nem sempre está ligada ao avanço tecnológico, mas também à adaptação.

Por outro lado, especialistas alertam que esse tipo de improviso não substitui políticas energéticas eficientes. Embora funcione como solução temporária, o uso de carvão em veículos levanta questões sobre segurança, eficiência e impacto ambiental, reforçando a necessidade de investimentos em fontes de energia mais sustentáveis e acessíveis.