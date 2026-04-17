Uma mudança que já começou a aparecer no mercado brasileiro pode se tornar tendência nos próximos anos: carros sem pneu reserva. Modelos da BYD vendidos no Brasil, como Dolphin, Yuan e Song, já deixaram de trazer o tradicional estepe, substituindo-o por um kit de reparo rápido. A decisão segue uma tendência global da indústria automotiva, principalmente entre veículos eletrificados.

No lugar da roda sobressalente, os carros passam a contar com um kit composto por compressor de ar e um selante químico. Esse sistema permite vedar pequenos furos no pneu e seguir rodando até um local seguro para realizar o reparo definitivo. A solução é prática para situações simples e evita a necessidade de trocar o pneu na rua, algo que muitos motoristas consideram inconveniente ou até perigoso.

A escolha das montadoras não é por acaso. Ao eliminar o estepe, os veículos ficam mais leves, o que melhora a eficiência energética — algo essencial especialmente para carros elétricos. Além disso, o espaço que seria ocupado pela roda extra pode ser aproveitado para ampliar o porta-malas ou acomodar melhor componentes como baterias.

Por outro lado, a ausência do estepe ainda gera debate, principalmente no Brasil. O kit de reparo não funciona em casos de rasgos, cortes laterais ou danos mais severos, comuns em vias com buracos. Nesses cenários, a solução passa a ser acionar o guincho do seguro ou adquirir um estepe por conta própria.

Tecnologia substitui tradição, mas adaptação ainda divide opiniões

A substituição do estepe por kits de reparo mostra como a indústria automotiva está priorizando eficiência, inovação e praticidade. Para muitos motoristas, especialmente em centros urbanos, a solução atende bem ao dia a dia e elimina preocupações com troca de pneus em situações inesperadas.

Ainda assim, em um país com infraestrutura rodoviária irregular, a mudança exige adaptação e planejamento por parte dos condutores. Ter um bom seguro, assistência 24 horas e até considerar a compra de um estepe extra pode ser fundamental para evitar transtornos maiores em casos de emergência.