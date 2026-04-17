Uma recente análise chamou a atenção de motoristas em todo o país ao apontar uma forte diferença nos preços da gasolina. Segundo relatório do Itaú BBA, a Petrobras está vendendo gasolina cerca de 41% mais barata do que o preço internacional de referência. Esse dado reforça a percepção de que o combustível ficou mais acessível no Brasil, especialmente quando comparado ao mercado global.

A diferença está ligada à forma como os preços são definidos atualmente. A estatal deixou de seguir estritamente o chamado Preço de Paridade de Importação (PPI), que acompanhava o mercado internacional, e passou a adotar uma estratégia mais flexível. Com isso, o valor praticado internamente pode ficar abaixo das cotações externas, dependendo do cenário econômico e das decisões da companhia.

Na prática, isso significa que o consumidor brasileiro não sente de forma imediata as oscilações do preço do petróleo no exterior. Em momentos de alta internacional, como os vistos nos últimos anos, essa política ajuda a segurar os preços nas bombas, evitando aumentos bruscos que impactariam diretamente o bolso da população e a inflação do país.

Por outro lado, especialistas apontam que essa diferença também levanta debates no mercado financeiro, já que vender combustível abaixo da paridade internacional pode reduzir margens de lucro da empresa. Ainda assim, para o consumidor final, o cenário atual representa alívio e reforça a sensação de que a gasolina “despencou” em comparação com padrões globais.

Diferença de preços gera impacto direto no bolso e debate econômico

A redução relativa nos preços da gasolina ajuda a aliviar custos do dia a dia, especialmente em um país altamente dependente do transporte rodoviário. Com combustível mais barato, há reflexos indiretos em setores como alimentos, transporte e serviços, que tendem a sofrer menos pressão inflacionária.

Ao mesmo tempo, o tema segue gerando discussões entre analistas e especialistas. Enquanto parte do mercado defende alinhamento com preços internacionais, outros destacam a importância de políticas que priorizem a estabilidade interna e o poder de compra da população, mantendo os combustíveis em níveis mais acessíveis.