Dois carros voadores colidiram durante um ensaio para um show aéreo no nordeste da China na última terça-feira (16), deixando um piloto ferido e obrigando um dos veículos a fazer um pouso de emergência, momento em que começou a pegar fogo. Vídeos divulgados na internet e pela mídia estatal chinesa mostraram nuvens de fumaça saindo de um dos veículos.

Ao mesmo tempo, caminhões de bombeiros e ambulâncias correram para o local. O acidente aconteceu na cidade de Changchun, na província de Jilin, durante os preparativos para um show aéreo de cinco dias programado para começar na sexta-feira (3).

Os carros voadores, conhecidos como veículos elétricos de decolagem e pouso vertical (eVTOL), foram desenvolvidos pela Xpeng Aeroht, subsidiária da fabricante chinesa de veículos elétricos Xpeng. Em comunicado, a empresa informou que a colisão ocorreu devido a “espaçamento insuficiente” e um dos veículos “sofreu danos na fuselagem e pegou fogo ao pousar”.

Um funcionário da empresa, que preferiu não se identificar por não ter autorização para falar publicamente, afirmou que os dois veículos realizavam manobras complexas em formação próxima. Ele acrescentou que um dos pilotos sofreu apenas ferimentos leves.

As características dos veículos eVTOL

Decolagem e pouso vertical: Podem decolar e aterrissar na vertical, sem necessidade de pistas longas.

Propulsão elétrica: Utilizam motores elétricos, tornando-os mais silenciosos e com menor emissão de poluentes em comparação a aeronaves convencionais.

Capacidade de manobra: Projetados para realizar movimentos ágeis e complexos, incluindo voos em baixa altitude e em áreas urbanas.

Uso urbano e regional: Destinados principalmente a transporte urbano aéreo e mobilidade em distâncias curtas ou médias.

Tecnologia avançada: Contam com sistemas de controle automatizados e sensores para estabilidade, navegação e segurança durante o voo.

Segurança: Incluem redundância em sistemas de propulsão e navegação para reduzir riscos de falhas.