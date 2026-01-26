Uma mansão triplex avaliada em R$ 28 milhões, com garagem para oito superesportivos, acabamentos importados e hidromassagem com vista para o mar, é apontada como a casa mais luxuosa à venda em Balneário Camboriú (SC). A avaliação é do especialista em imóveis de alto padrão Bruno Cassola.

Imagens divulgadas pelo corretor revelam detalhes do imóvel de 1.030 metros quadrados e têm chamado atenção nas redes sociais. Atuando há 18 anos no mercado, Cassola afirma ter comercializado R$ 101 milhões em imóveis na cidade do Litoral Norte de Santa Catarina apenas em 2024.

Localizado fora do eixo central da cidade — onde se concentram alguns dos maiores arranha-céus residenciais do país —, o imóvel no bairro da Barra une a privacidade de uma casa à integração com a natureza, reforçando que o luxo em Balneário Camboriú vai além dos edifícios imponentes da orla da Praia Central, que passou por uma ampla obra de alargamento da faixa de areia em 2021.

O município do Litoral Norte de Santa Catarina possui o metro quadrado mais caro do Brasil, segundo o índice FipeZap. Conhecida como a “Dubai Brasileira” pela grandiosidade de suas construções e por abrigar oito dos dez arranha-céus residenciais mais altos do país, Balneário Camboriú também ocupa a segunda posição nacional em proporção de moradores que vivem em apartamentos.

Casa em Balneário Camboriú tem “vista de milhões”

Situada no ponto mais alto de um condomínio, a mansão conta com piscina de borda infinita e hidromassagem com vista panorâmica da cidade e das praias de Balneário Camboriú. Outros diferenciais, como o lounge com lareira e o jardim com paisagismo assinado, atraem compradores que buscam a experiência de morar em uma casa mesmo em meio à verticalização do município.

O imóvel ainda oferece sala de jantar integrada a uma adega climatizada e à cozinha gourmet com churrasqueira a carvão; elevador com acesso a todos os pavimentos; cozinha de apoio, ampla área de serviço e dependência completa para funcionários; além de claraboias nos banheiros, que garantem maior entrada de luz natural.