Depois de enfim estrear na temporada com a camisa do Santos em uma boa atuação na goleada por 6 a 0 sobre o Velo Clube, resultado que garantiu a presença do Peixe na disputa das quartas de final do Campeonato Paulista, o astro Neymar não teve o mesmo êxito ao enfrentar o surpreendente Novorizontino na tarde deste domingo (22).

Sonhando com mais um título estadual para o currículo e ter a oportunidade de ganhar minutos em campo para convencer o técnico Carlo Ancelotti a convocá-lo para a Seleção Brasileira, Neymar acabou vendo o Santos ser superado pelo clube de Novo Horizonte e deu adeus ao torneio.

O duelo foi decidido já nos acréscimos. Com o placar apontando o empate por 1 a 1 e o jogo caminhando para os pênaltis, o Novorizontino encontrou o gol da classificação aos 96 minutos com o meia Léo. O time do interior, que alcançou a melhor classificação na frase de grupos, agora enfrentará o Corinthians na busca por uma vaga na decisão.

Já para Santos e Neymar restará o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana. Até 16 de março, data da convocação de Ancelotti para amistosos pré-Copa, o Santos ainda enfrenta o Vasco, em casa, o Mirassol fora, e o Corinthians na Vila Belmiro, todos os jogos pelo Campeonato Brasileiro.

Os jogos das quartas de final do Paulistão