Celso Portiolli, natural de Maringá (PR), é um dos rostos mais conhecidos da televisão brasileira. Com uma trajetória que passa pela rádio, política e entretenimento, consolidou-se no SBT como apresentador do Domingo Legal. Além de sua carreira na mídia, tornou-se empresário: é dono da rádio Ótima FM (três emissoras no interior paulista) e sócio da rede Market4u, por meio da qual participa de um negócio com mais de duas mil unidades em todo o país.

Fontes de renda: televisão, empresas e publicidade

O patrimônio de Portiolli não vem apenas dos programas que apresenta, mas de um leque diversificado de rendas. Ele ganha com seu salário no SBT (estima-se em cerca de R$ 800 mil mensais) , lucros gerados pela rede de mercado autônomo (Market4u), campanhas publicitárias e investimentos. Em 2023, o Market4u faturou R$ 170 milhões segundo reportagens, o que reforça a importância desse braço empresarial no seu capital global.

Estimativa de patrimônio: onde está o valor real?

Dizer exatamente quanto vale a fortuna de Portiolli é tarefa difícil, dada a multiplicidade de negócios e investimentos. Fontes populares apontam valores entre R$ 50 milhões e R$ 100 milhões, embora existam alegações ainda mais elevadas em redes sociais. Alguns sites afirmam que, contabilizando todo o seu portfólio, ele poderia faturar até R$ 5 milhões por mês.

Comparando à elite do entretenimento

Mesmo estimativas conservadoras já colocam Portiolli entre os nomes mais bem-sucedidos da TV brasileira tanto em visibilidade quanto em retorno financeiro. Essa posição o insere ao lado de apresentadores e comunicadores que também aliaram imagem forte a atuação nos negócios.