No universo dos smartphones de uso cotidiano, gastar mais de R$ 5 mil em um celular já é visto por muitos consumidores como um investimento alto. Ainda assim, existe um segmento que vai muito além dessa realidade. São aparelhos cujo preço ultrapassa com folga a casa dos milhões de reais, destinados a um público extremamente seleto e focados muito mais no luxo do que na tecnologia em si.

Celulares que custam como mansões

Os smartphones mais caros do planeta não se destacam apenas por desempenho ou inovação. O que realmente eleva seus valores é o uso de materiais raríssimos, como ouro maciço, diamantes e outras pedras preciosas. Produzidos em edições limitadas, esses aparelhos são tratados como joias e objetos de coleção, com preços iniciais que superam facilmente os R$ 5 milhões.

Nesse mercado, o valor final pode variar conforme o tipo de personalização escolhida pelo comprador, já que muitos modelos são feitos sob encomenda. A tecnologia, nesse caso, acaba ficando em segundo plano diante do acabamento exclusivo e do status associado ao produto.

O celular mais caro do mundo

No topo da lista está o Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond, considerado o smartphone mais caro já produzido. O aparelho tem um preço estimado em US$ 48,5 milhões, o que equivale a cerca de R$ 273 milhões. Trata-se de um iPhone 6 totalmente revestido em ouro e com um grande diamante rosa cravado na parte central da traseira.

A customização foi desenvolvida pela Falcon Luxury, empresa especializada em transformar produtos tecnológicos em itens de altíssimo padrão. Cada detalhe do acabamento foi pensado para atender aos padrões mais elevados do mercado de luxo.

Tecnologia que virou detalhe

Curiosamente, as especificações técnicas do aparelho não justificam o valor milionário. O modelo conta com tela LCD de 4,7 polegadas, processador Apple A8 e sistema iOS 8, além de câmera frontal de 1,2 megapixel e traseira de 8 megapixels, recursos compatíveis com o ano de lançamento, em 2014.

Nesse caso, o que define o preço não é a performance, mas o luxo extremo e a exclusividade de um smartphone que custa mais do que muitas mansões.