Apesar de atualmente ser conhecida por seu planejamento urbano com avenidas largas e se destacar como uma das capitais mais arborizadas do Brasil, a cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, carregava um apelido que está diretamente conectado com seu passado.

Isso porque, no início do século XX, a capital ganhou do arcebispo Dom Francisco de Aquino Correia o apelido de “Cidade Morena”, em referência às suas ruas de terra batida que predominavam no período.

Contudo, com o passar dos anos, Campo Grande evoluiu e se consolidou como um importante centro urbano do Centro-Oeste brasileiro, que além de satisfazer os sul-mato-grossenses, ainda atrai a atenção de pessoas de diversas outras regiões.

Relatórios recentes apontam que, atualmente, a cidade abriga cerca de 906 mil habitantes, incluindo brasileiros nativos e descendentes de espanhóis, italianos, portugueses, japoneses, sírio-libaneses, armênios, paraguaios e bolivianos.

Reunindo uma infraestrutura primorosa a uma economia diversificada e uma cultura riquíssima, Campo Grande tem oferecido uma qualidade de vida elevada, o que segue impulsionando seu crescimento populacional.

O que fazer na “Cidade Morena”: conheça as atrações de Campo Grande

O turismo está entre as principais atividades econômicas de Campo Grande. E ao visitar a “Cidade Morena”, é fundamental que viajantes incluam as seguintes atrações em sua rota para desfrutar plenamente do local: