Apesar de atualmente ser conhecida por seu planejamento urbano com avenidas largas e se destacar como uma das capitais mais arborizadas do Brasil, a cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, carregava um apelido que está diretamente conectado com seu passado.
Isso porque, no início do século XX, a capital ganhou do arcebispo Dom Francisco de Aquino Correia o apelido de “Cidade Morena”, em referência às suas ruas de terra batida que predominavam no período.
Contudo, com o passar dos anos, Campo Grande evoluiu e se consolidou como um importante centro urbano do Centro-Oeste brasileiro, que além de satisfazer os sul-mato-grossenses, ainda atrai a atenção de pessoas de diversas outras regiões.
Relatórios recentes apontam que, atualmente, a cidade abriga cerca de 906 mil habitantes, incluindo brasileiros nativos e descendentes de espanhóis, italianos, portugueses, japoneses, sírio-libaneses, armênios, paraguaios e bolivianos.
Reunindo uma infraestrutura primorosa a uma economia diversificada e uma cultura riquíssima, Campo Grande tem oferecido uma qualidade de vida elevada, o que segue impulsionando seu crescimento populacional.
O que fazer na “Cidade Morena”: conheça as atrações de Campo Grande
O turismo está entre as principais atividades econômicas de Campo Grande. E ao visitar a “Cidade Morena”, é fundamental que viajantes incluam as seguintes atrações em sua rota para desfrutar plenamente do local:
- Parque das Nações Indígenas: considerado o cartão-postal da cidade, conta com um lago lindíssimo, pistas de caminhada e diversas áreas de lazer, além de ser um ótimo ponto de observação de capivaras;
- Bioparque Pantanal: exibe a fauna aquática pantaneira e conta com entrada gratuita (mediante cadastro prévio);
- Feira Central: grande polo gastronômico da cidade, oferece diversos pratos locais, como os feitos com carne de jacaré;
- Museu das Culturas Dom Bosco: apresenta detalhes sobre a cultura regional e arqueologia local;
- Praça das Araras: considerado um point do artesanato local;
- Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro: além de ser um espaço de devoção, se destaca por sua arquitetura.
