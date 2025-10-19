A chamada gordura no fígado, ou esteatose hepática, tem se tornado um problema de saúde cada vez mais frequente entre os brasileiros. Embora o tratamento envolva mudanças de hábitos — como alimentação equilibrada e prática regular de exercícios —, algumas bebidas naturais podem contribuir para o bom funcionamento do fígado. Entre elas, o chá de alcachofra vem chamando a atenção de especialistas.

Ação protetora sobre o fígado

De acordo com nutricionistas, a alcachofra contém compostos que ajudam diretamente na função hepática. Pesquisas publicadas no World Journal of Hepatology (2018) e no Phytotherapy Research (2020) reforçam o efeito positivo do extrato de alcachofra na melhora das enzimas hepáticas e na redução do estresse oxidativo — fatores importantes para evitar o acúmulo de gordura no órgão.

O que causa a gordura no fígado

A esteatose hepática ocorre quando há acúmulo de gordura nas células do fígado. Na fase inicial, é assintomática, mas pode evoluir para dor abdominal, fadiga e aumento do volume abdominal. Entre as causas mais comuns estão obesidade, diabetes, colesterol alto e consumo excessivo de álcool. Mulheres sedentárias apresentam maior predisposição por conta do estrogênio, embora a condição também atinja homens e até crianças.

Como preparar e consumir o chá

O ideal é preparar a infusão com folhas secas, que concentram mais nutrientes. “Ferva 200 ml de água, desligue o fogo e adicione uma colher de chá das folhas. Tampe e deixe descansar por até sete minutos antes de coar”, orienta.

O sabor pode ser suavizado com hortelã, gengibre ou limão. Apesar dos benefícios, o consumo deve ser moderado e evitado por crianças pequenas, idosos com hipertensão ou problemas cardíacos.