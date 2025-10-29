Um homem de 76 anos, que afirmava ser chefe da maior família do mundo, faleceu em junho de 2021 no nordeste da Índia. Ziona Chana, líder de uma seita cristã local que permite a poligamia, tinha 39 esposas e 94 filhos, totalizando 167 membros em sua família.

Ziona morava com toda a família em uma casa rosa de quatro andares, com cerca de 100 quartos, localizada em Baktawng, um vilarejo remoto de Mizoram que se tornou conhecido justamente por essa peculiaridade, segundo o ministro-chefe do estado. A seita, chamada Chana, foi fundada pelo pai de Ziona em 1942 e atualmente conta com centenas de famílias.

Ziona se casou pela primeira vez aos 17 anos e chegou a afirmar que, em determinado ano, contraiu dez matrimônios. Suas esposas dividiam um dormitório coletivo próximo ao seu quarto particular. Moradores da região relataram que ele costumava manter sete ou oito esposas sempre ao seu lado.

Apesar do tamanho impressionante da família, o indiano afirmou em entrevista à Reuters, em 2011, que ainda desejava ampliá-la. “Estou pronto para aumentar minha família e disposto a ir a qualquer lugar para me casar”, declarou. “Tenho muitas pessoas para cuidar e me considero um homem de sorte”, completou.

Tudo sobre a seita Chana, fundada na Índia

🔹 Origem: A seita foi criada em 1942 por Chana Pawl, pai de Ziona Chana, no estado de Mizoram, nordeste da Índia.

🔹 Localização: Está sediada no vilarejo de Baktawng, uma comunidade remota que se tornou conhecida internacionalmente por abrigar a “maior família do mundo”.

🔹 Crença principal: O grupo segue uma interpretação cristã própria, com base em valores comunitários e no incentivo à poligamia — prática aceita e comum entre seus seguidores.

🔹 Número de seguidores: A seita reúne centenas de famílias, totalizando cerca de 2 mil membros (estimativa não oficial).

🔹 Liderança: Ziona Chana foi o líder mais conhecido, tendo 39 esposas, 94 filhos e 167 membros diretos em sua família.

🔹 Organização social: Os integrantes vivem em comunidade autossuficiente, com trabalho coletivo em agricultura, carpintaria e pequenas indústrias locais.

🔹 Moradia da família principal: A família de Ziona morava em uma casa de quatro andares e cerca de 100 quartos, onde viviam juntos esposas, filhos e netos.

🔹 Reputação: A seita é vista por alguns como um exemplo de convivência e fé comunitária, mas também enfrenta críticas por práticas patriarcais e poligâmicas.

🔹 Após a morte de Ziona (2021): A liderança passou a ser disputada entre familiares, mas o grupo continua ativo em Baktawng, preservando seus rituais e modo de vida coletivo.