A Seleção Brasileira Masculina de Vôlei já tem sua primeira partida na Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2026 definida. A jornada começa em casa, na cidade de Brasília, no Ginásio Nilson Nelson, e o duelo de abertura será contra o Irã.
Agenda da primeira fase
A etapa inicial acontece entre os dias 10 e 14 de junho, com quatro partidas:
- 10/06 (20h): Brasil x Irã
- 11/06 (20h): Brasil x Bélgica
- 13/06 (11h): Brasil x Sérvia
- 14/06 (18h): Brasil x Argentina
Giro internacional na sequência
Após os jogos em Brasília, a Seleção segue para a segunda semana da VNL, que será disputada em Ljubljana, na Eslovênia, entre os dias 24 e 28 de junho. O Brasil tem mais quatro confrontos nessa fase:
- 24/06 (11h30): Brasil x Ucrânia
- 26/06 (15h): Brasil x Itália
- 27/06 (15h30): Brasil x Eslovênia
- 28/06 (11h30): Brasil x Canadá
Onde assistir
Os jogos da VNL 2026 terão transmissão pelos canais Sportv e pela plataforma Volleyball World TV.
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