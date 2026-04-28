A Seleção Brasileira Masculina de Vôlei já tem sua primeira partida na Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2026 definida. A jornada começa em casa, na cidade de Brasília, no Ginásio Nilson Nelson, e o duelo de abertura será contra o Irã.

Agenda da primeira fase

A etapa inicial acontece entre os dias 10 e 14 de junho, com quatro partidas:

10/06 (20h): Brasil x Irã

11/06 (20h): Brasil x Bélgica

13/06 (11h): Brasil x Sérvia

14/06 (18h): Brasil x Argentina

Giro internacional na sequência

Após os jogos em Brasília, a Seleção segue para a segunda semana da VNL, que será disputada em Ljubljana, na Eslovênia, entre os dias 24 e 28 de junho. O Brasil tem mais quatro confrontos nessa fase:

24/06 (11h30): Brasil x Ucrânia

26/06 (15h): Brasil x Itália

27/06 (15h30): Brasil x Eslovênia

28/06 (11h30): Brasil x Canadá

Onde assistir

Os jogos da VNL 2026 terão transmissão pelos canais Sportv e pela plataforma Volleyball World TV.