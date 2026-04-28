Um nome histórico da Fórmula 1 viveu momentos de grande tensão na Europa após um acidente impressionante durante uma prova de rali. Trata-se de Jos Verstappen, pai do tetracampeão Max Verstappen, que capotou o carro em alta velocidade durante o Rallye de Wallonie, disputado na Bélgica.

O próprio ex-piloto detalhou o que aconteceu e admitiu que errou ao abordar uma curva do trajeto. “Acho que entrei na curva um pouco rápido demais e, no final dela, o carro derrapou”, o que fez com que ele perdesse completamente o controle do veículo. Na sequência, o impacto foi inevitável: “batemos em um poste. O carro rodou e capotamos”, relatou.

O acidente ocorreu em um trecho de alta velocidade da prova e obrigou a dupla a abandonar imediatamente a competição. Apesar do cenário impressionante e dos danos severos ao veículo, tanto Jos quanto o copiloto conseguiram sair do carro sem ferimentos, algo que reforça os avanços nos sistemas de segurança do automobilismo moderno.

Após o susto, Verstappen fez questão de destacar o alívio pelo desfecho positivo e a importância da segurança. “O mais importante é que eu e Jasper saímos em segurança”, afirmou o ex-piloto, que ainda completou: “foi um grande impacto… fico feliz que tenhamos saído ilesos dessa situação”. Mesmo longe da Fórmula 1 há anos, ele segue ativo no esporte.

Trajetória na Fórmula 1 e legado na família Verstappen

Jos Verstappen teve uma passagem marcante pela Fórmula 1 nos anos 1990 e início dos anos 2000, quando defendeu equipes como Benetton, Arrows e Minardi. Seu melhor momento veio logo na estreia, em 1994, quando conquistou dois pódios pela Benetton, mostrando potencial em meio a uma geração extremamente competitiva.

O legado do ex-piloto ganhou ainda mais força com o sucesso do filho, Max Verstappen, que se tornou um dos maiores nomes da história recente da categoria. Multicampeão mundial, Max domina a Fórmula 1 nos últimos anos e superou com folga os números do pai, acumulando vitórias, poles e recordes importantes.