Uma decisão da Justiça suspendeu a mudança que criaria um feriado prolongado em maio, frustrando trabalhadores que já contavam com a folga extra. O caso envolve a cidade de Maringá, onde uma lei municipal havia transferido o feriado de aniversário da cidade para o dia 11 de maio (segunda-feira), mesmo com a data oficial caindo no domingo (10).

No entanto, o Tribunal de Justiça do Paraná barrou a alteração e determinou a suspensão da lei, fazendo com que o feriado volte a ser celebrado na data original. Com isso, a segunda-feira deixa de ser considerada feriado, e o descanso prolongado não acontecerá como previsto inicialmente.

A decisão foi tomada após questionamentos sobre a legalidade da mudança, incluindo possíveis prejuízos econômicos e violação de normas federais que regulam a criação de feriados no Brasil. Entidades do setor produtivo também pressionaram contra a alteração, alegando impactos negativos para empresas e trabalhadores.

Com a suspensão, trabalhadores foram avisados antecipadamente sobre o cancelamento da folga extra, evitando mudanças de última hora na rotina. Apesar disso, o caso ainda pode ter novos desdobramentos na Justiça, mas, por enquanto, o calendário segue sem o feriado prolongado em maio.

Mudança gerou polêmica e dividiu opiniões

A tentativa de transferir o feriado tinha como objetivo garantir um dia útil de descanso para a população, permitindo comemorações mais amplas. No entanto, a proposta acabou gerando forte reação de entidades comerciais e industriais, que apontaram possíveis prejuízos com a paralisação das atividades em plena semana.

Por outro lado, muitos trabalhadores viam a mudança como positiva, já que criaria um feriado prolongado e mais tempo de descanso. Com a decisão judicial, porém, prevaleceu o entendimento legal, e o calendário retorna ao formato original, sem alteração na data comemorativa.