A sensação de inverno fora de época não deve durar muito no Rio Grande do Sul. O ar frio que derrubou as temperaturas nos últimos dias já começa a perder força, preparando o cenário para uma mudança no clima nos próximos dias. As informações são da MetSul Meteorologia.

Com o enfraquecimento da massa de ar seco, a atmosfera pode ficar mais instável. A previsão da MetSul indica o retorno da chuva em diversas regiões do estado devido à formação de uma nova frente fria, que deve trazer volumes consideráveis de chuva em alguns pontos.

Previsão para sexta-feira e sábado

O feriado promete ser de céu encoberto e chuva, já que a instabilidade deve se espalhar, atingindo grande parte do estado, com possibilidade de pancadas intensas em algumas áreas.

No sábado, a chuva pode se concentrar na metade norte do estado. Áreas serranas, regiões metropolitanas e o litoral têm maior chance de registrar chuva moderada a forte em alguns momentos. Apesar disso, ao longo do dia, a tendência é de melhora.

Nova massa de ar traz alívio

Uma nova incursão de ar seco e frio começa a atuar no domingo, o que favorece a diminuição das nuvens e o retorno do tempo firme. Assim o clima volta a ficar mais estável, encerrando esse ciclo de chuvas na região.