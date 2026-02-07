A cidade de Maricá, no litoral do Rio de Janeiro, pode passar por uma mudança em sua dinâmica financeira nos próximos anos. Um acordo em negociação entre representantes brasileiros e chineses prevê a aplicação de cerca de R$ 200 milhões na construção de uma fábrica de tratores voltada à agricultura familiar.

Segundo o prefeito de Maricá, Washington Quaquá (PT), o empreendimento deve ser instalado em Ponta Negra, próximo à rodovia RJ-106. O modelo adotado será o de Parceria Público, Privada e Popular (PPPP), um formato que combina recursos do poder público, capital privado e participação de organizações populares, como cooperativas ligadas ao setor agrícola.

Tratores voltados à agricultura familiar

A proposta é produzir tratores de menor porte, direcionados a agricultores familiares e a pequenas e médias propriedades rurais. De acordo com o prefeito, a iniciativa pretende fazer uma revolução na agricultura familiar do país, onde grande parte da produção ainda depende de equipamentos rudimentares.

“Essa fábrica pega o dinheiro do petróleo e transforma numa indústria de tratores que vai revolucionar a agricultura familiar, que produz os alimentos no Brasil, vai gerar empregos qualificados em Maricá e também beneficiar a prefeitura com impostos”, afirmou Quaquá.

Novo modelo de desenvolvimento industrial

Para João Pedro Stédile, um dos fundadores do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), o projeto marcará o início de uma nova modalidade de arranjo societário.

“É uma parceria pública, privada e popular, pois reúne o governo, empresas privadas, mas também o popular organizado em cooperativas. Um investimento que desenvolve o país e o torna melhor para o povo”, declarou.