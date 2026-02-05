A atuação de um ciclone extratropical associada a uma frente fria deve intensificar as chuvas nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste entre esta quarta-feira (4) e o fim de semana. A combinação dos sistemas pode resultar em volumes elevados de precipitação, chegando a até 130 milímetros em curto intervalo de tempo, aumentando o risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos.

Diante desse cenário, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém alertas de perigo em vigor até sexta-feira (6). A instabilidade é ainda potencializada pela Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que transporta grande quantidade de umidade da Amazônia para as regiões do centro-sul do país.

A formação de uma área de baixa pressão próxima à costa do Sudeste deu origem a uma frente fria que tende a intensificar as tempestades ao longo desta semana. Enquanto as regiões Norte e Centro-Sul devem registrar volumes elevados de chuva, o Nordeste enfrenta a atuação de uma massa de ar seco, com predomínio de tempo firme e calor intenso.

No Sudeste, a previsão aponta chuva em áreas extensas de São Paulo, abrangendo o interior, a capital e o litoral, além do Triângulo Mineiro, da Zona da Mata e do sul de Minas Gerais. Regiões do Espírito Santo também devem ser afetadas. No Rio de Janeiro, a chuva tende a ocorrer de forma recorrente, intercalada por breves períodos de abertura do tempo, com maior chance de pancadas no fim da tarde e durante a noite.

No Centro-Oeste, as instabilidades avançam sobre Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com pancadas que se intensificam entre o fim da manhã e a tarde. Há risco de temporais acompanhados de rajadas de vento, especialmente no norte de Mato Grosso do Sul e em áreas do território goiano.

Já no Sul do Brasil, a expectativa é de chuva mais persistente no leste do Paraná e de Santa Catarina, sobretudo no litoral. Em Curitiba, as precipitações podem ocorrer ao longo do dia, mantendo o tempo fechado e úmido. Em contraste, no Rio Grande do Sul, o tempo tende a ficar mais firme na maior parte do estado, favorecendo a elevação das temperaturas e o calor mais intenso no interior.