Com a chegada do mês de março, os brasileiros se preparam para se despedir da estação mais quente do ano, já que a partir do dia 20, o verão dará lugar ao outono. Porém, vale lembrar que a despedida não ocorre de forma amistosa.

Afinal, a alta umidade e o calor excessivo que marcam o fim do período costumam resultar em chuvas volumosas que se espalham por boa parte do país. Só que, de acordo com especialistas, neste ano, elas contarão com um impulso adicional.

Isso porque, conforme divulgado pelo portal Canal Rural, meteorologistas alertam para a chegada de um ciclone que deve se formar neste fim de semana e afetar drasticamente o clima da região Sul do país, trazendo não apenas chuvas, mas também ventos acima de 100 km/h.

Além disso, o fenômeno também deve favorecer a queda de granizo no território e intensificar o clima de instabilidade. E é importante ressaltar que a previsão é válida para praticamente todas as cidades dos três estados da região.

A princípio, o litoral do Paraná e de Santa Catarina podem lidar com algumas chuvas moderadas, enquanto o restante da região enfrenta climas secos. Já a partir de sexta-feira (6), a previsão divulgada pelo Canal Rural deve começar a se manifestar.

Além do ciclone: confira a previsão do tempo para os próximos dias no país

Ainda segundo especialistas consultados pelo Canal Rural, os efeitos do ciclone poderão ser sentidos principalmente na região Sul. Entretanto, vale destacar que outras localidades do país também sofrerão com instabilidades. Confira a previsão abaixo: