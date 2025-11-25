Um centro de baixa pressão atuando sobre São Paulo deve dar origem a um ciclone no litoral do Sudeste entre esta terça-feira (25) e quarta-feira (26), elevando o risco de temporais, acumulados expressivos de chuva e rajadas de vento que podem chegar a 70 km/h em várias regiões do país. O sistema já deixou um rastro de destruição em partes de Santa Catarina.

Com a formação do ciclone nas proximidades da costa do Rio de Janeiro e de São Paulo, as áreas de instabilidade tendem a se intensificar desde as primeiras horas desta terça. As chuvas fortes devem ocorrer logo no início da manhã, especialmente no litoral, no nordeste paulista e na divisa com o sul de Minas Gerais.

Ao longo do dia, a chuva tende a se intensificar no litoral de São Paulo, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo e na metade norte de Minas Gerais, com maior risco de temporais especialmente no território capixaba, no norte mineiro e em áreas do estado do Rio. Meteorologistas alertam para acumulados entre 100 mm e 200 mm em pontos isolados, volume suficiente para provocar alagamentos, enxurradas e deslizamentos.

No interior de São Paulo, no Triângulo Mineiro e no sul e nordeste de Minas, a chuva deve ocorrer com fraca a moderada intensidade, enquanto o oeste paulista segue com tempo mais firme. As temperaturas permanecem altas no oeste de São Paulo, no Triângulo e no norte mineiro.

No Sul, após vários dias de chuva intensa, a chegada desse sistema altera o padrão climático: o tempo fica mais estável na maior parte do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O sol aparece entre nuvens, e a chuva se concentra principalmente no litoral e no leste paranaense e catarinense, além do nordeste e de algumas áreas internas do território gaúcho.