A cidade de Benedito Novo tem chamado a atenção de brasileiros que buscam fugir dos altos custos das grandes capitais. Localizada no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, o município se destaca por oferecer aluguel médio em torno de R$ 1 mil, aliado a boas oportunidades de trabalho e uma rotina mais tranquila.

Nos últimos anos, Benedito Novo tem registrado um aumento significativo na chegada de novos moradores. O principal motivo é a oferta de empregos, especialmente em setores industriais e locais, que têm absorvido mão de obra e atraído pessoas de diferentes regiões do país em busca de estabilidade.

Com o crescimento da procura, o mercado imobiliário local passou a enfrentar maior pressão. Encontrar um imóvel disponível já não é tão simples, e há relatos de filas de espera por casas para alugar, reflexo direto da demanda crescente por moradia na cidade.

Mesmo com esse cenário, Benedito Novo segue como um destino atrativo para quem busca qualidade de vida. A combinação entre custo mais baixo, oportunidades de trabalho e um ambiente mais calmo tem colocado o município no radar de quem deseja recomeçar longe dos grandes centros urbanos.

Crescimento rápido traz oportunidades e desafios

O aumento da população tem impulsionado a economia local, incentivando novos investimentos e a abertura de negócios. O setor imobiliário, por exemplo, tem se aquecido com a construção de novas residências para atender à demanda crescente.

Por outro lado, esse crescimento acelerado também exige atenção à infraestrutura. A administração municipal tem buscado ampliar serviços públicos, como educação e saúde, para garantir que a cidade continue oferecendo qualidade de vida mesmo com o aumento no número de habitantes.