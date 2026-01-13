No centro do Brasil, longe do litoral e fora dos eixos tradicionais de desenvolvimento, surgiu uma cidade que parecia improvável. Onde antes existiam mata fechada, estradas precárias e pouca infraestrutura, hoje se ergue um dos polos econômicos mais fortes do interior do país: Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso.

Diferentemente de outros centros urbanos, a cidade não se desenvolveu a partir de um porto, de uma ferrovia histórica ou da proximidade com grandes metrópoles. Seu crescimento teve origem em projetos de ocupação territorial e na migração de famílias, sobretudo do Sul do Brasil. No início, o cenário era marcado por desafios como isolamento geográfico, solo ainda inexplorado e carência de serviços básicos.

Lucas do Rio Verde foi planejada e estruturada antes mesmo de se consolidar como núcleo urbano. Ao contrário de muitos municípios que crescem de forma desordenada, a cidade nasceu com avenidas amplas, bairros organizados e zonas bem definidas para moradia, indústria e logística.

Esse planejamento prévio garantiu que a expansão econômica ocorresse sem gerar colapsos urbanos. Quando o crescimento chegou, o município já estava preparado para receber novos moradores, empresas e serviços. O impulso inicial veio da agricultura, mas a verdadeira transformação aconteceu quando a produção passou a ir além da atividade primária.

O município passou a reunir atividades de processamento, armazenagem e distribuição, fazendo com que a economia deixasse de depender apenas das safras. Dessa forma, a atividade econômica passou a funcionar ao longo de todo o ano, integrando agricultura, agroindústria, logística e tecnologia aplicada ao campo.

Os impactos foram além do setor produtivo. O crescimento econômico se refletiu em maior renda média, mercado imobiliário aquecido, expansão dos serviços e fortalecimento da educação técnica. Com isso, a cidade se consolidou como polo regional, atraindo profissionais qualificados, empresas e investimentos que veem o município como uma base estratégica.