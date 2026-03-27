Localizada no interior de São Paulo, a cerca de 296 quilômetros da capital, a cidade de Jaú se destaca como um dos principais polos industriais do país. Conhecida nacionalmente como a “Capital do Calçado Feminino”, o município reúne centenas de fábricas e movimenta diariamente uma produção que pode chegar a cerca de 120 mil pares de sapatos.

Esse forte setor industrial é o motor da economia local e ajuda a explicar o desenvolvimento da cidade ao longo das décadas. Jaú abriga centros comerciais especializados, como grandes polos de venda direta das fábricas, atraindo milhares de turistas e compradores em busca de qualidade e preços competitivos.

Apesar do ritmo intenso da indústria, o município mantém características típicas do interior, com uma rotina mais tranquila e organizada. A cidade apresenta bons índices de desenvolvimento humano, com destaque para áreas como saúde, educação e infraestrutura urbana, fatores que contribuem para uma qualidade de vida considerada elevada.

Além disso, Jaú combina crescimento econômico com bem-estar social, oferecendo segurança, áreas verdes e serviços públicos eficientes. Esse equilíbrio entre desenvolvimento e tranquilidade faz com que a cidade seja vista como um destino ideal tanto para quem busca oportunidades de negócios quanto para quem deseja viver com mais qualidade no interior paulista.

Polo industrial atrai negócios e fortalece turismo de compras

A cidade de Jaú também se destaca por atrair empreendedores e lojistas de diversas regiões do país, interessados na variedade e qualidade dos calçados produzidos localmente. O chamado turismo de compras movimenta a economia e transforma a cidade em um importante ponto de negócios no setor.

Ao mesmo tempo, o município mantém seu perfil acolhedor, com ritmo de vida mais tranquilo e infraestrutura que atende bem moradores e visitantes. Esse equilíbrio entre desenvolvimento econômico e bem-estar ajuda a consolidar Jaú como uma das cidades mais atrativas do interior paulista.