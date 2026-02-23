Com a retomada das aulas nas redes municipal, estadual e privada, a cidade de Porto Alegre voltou a operar o transporte coletivo em seu formato regular para dias úteis. A readequação começou na última quarta-feira (18) e incluiu a reativação de linhas voltadas especialmente aos alunos.

As mudanças são coordenadas pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), que reforçou o atendimento nos horários de maior movimento, principalmente no início da manhã e no fim da tarde, quando há maior concentração de estudantes.

Ajustes conforme a demanda

De acordo com a EPTC, equipes técnicas acompanham diariamente a circulação dos ônibus para avaliar a necessidade de ajustes adicionais.

Foram restabelecidas tabelas horárias oficiais em diferentes regiões da cidade, contemplando bacias operacionais como Norte/Nordeste, Leste/Sudeste e Sul. As linhas reativadas contam com trajetos específicos para áreas como Lami, Restinga, Protásio Alves e Ponta Grossa.

Tecnologia ajuda no planejamento

Para facilitar a rotina dos passageiros, a frota conta com monitoramento por GPS em 100% dos veículos. O acompanhamento em tempo real pode ser feito por aplicativos como TRI GPS, Cittamobi e Moovit, além do app do Cartão TRI. As plataformas permitem consultar horários, itinerários e a previsão de chegada dos coletivos nas paradas.

Expectativa de normalização

Com a volta às aulas, a tendência é de aumento no número de passageiros ao longo das próximas semanas. A prefeitura local reforça que o sistema está preparado para operar com a grade completa e que eventuais ajustes serão feitos para garantir atendimento adequado.