No coração do interior goiano, um município histórico mantém viva uma atmosfera que remete a outras décadas. A antiga capital do estado, hoje conhecida como Goiás Velha, conserva tradições e costumes que fazem o visitante sentir como se tivesse voltado aos anos 1950.

Patrimônio histórico e rotina desacelerada

Situada a aproximadamente 140 quilômetros de Goiânia, a cidade de Goiás surgiu no século XVIII, às margens do Rio Vermelho, impulsionada pelo ciclo do ouro. O conjunto arquitetônico, marcado por casarões coloniais, igrejas e ruas de pedra, ajuda a contar essa trajetória.

O ritmo cotidiano também chama atenção. É comum encontrar moradores nas calçadas, conversando sem pressa e mantendo o hábito de receber visitantes com café fresco e boa prosa. Em tempos de hiperconectividade, o silêncio das notificações e o uso frequente do rádio como meio de informação reforçam a sensação de tranquilidade.

Feiras livres e pequenos comércios familiares seguem como pontos de encontro da população, preservando práticas que se tornaram raras nos grandes centros urbanos.

Cultura, fé e sabores do Cerrado

Entre os pontos mais visitados está a Casa de Cora Coralina, transformada em museu. O imóvel preserva objetos e parte do mobiliário da poetisa, oferecendo um panorama da vida da escritora e da história local.

A cidade também se destaca pelas manifestações religiosas, como a tradicional Procissão do Fogaréu, realizada na Semana Santa. À luz de tochas, o cortejo percorre as ladeiras históricas e atrai turistas de diversas regiões.

A culinária é outro atrativo. Pratos típicos como o empadão goiano, além de doces artesanais e sorvetes feitos com frutas do cerrado, completam a experiência.

Em meio às transformações do mundo contemporâneo, Goiás Velha mostra que preservar memórias e valorizar o convívio comunitário pode ser, mais do que nostalgia, um diferencial.