No interior do Rio Grande do Sul existe uma cidade que, à primeira vista, parece semelhante a tantas outras do país. Ruas tranquilas, população pequena e um cotidiano pacato. No entanto, sob o solo de Ametista do Sul, há um universo surpreendente que desperta curiosidade de visitantes e especialistas. O município, que leva o nome da pedra preciosa que impulsionou sua história, se tornou conhecido mundialmente por abrigar um verdadeiro labirinto subterrâneo, onde antigas minas foram transformadas em espaços turísticos e comerciais.

A vida que acontece debaixo da terra

O que antes era área exclusiva para mineração hoje se converteu em uma impressionante rede de túneis que chega a vários quilômetros de extensão. Nessas galerias silenciosas, envoltas por paredes naturais repletas de cristais roxos, funcionam restaurantes, lojas, piscinas e até uma igreja construída inteiramente no interior das rochas. A sensação de entrar nesses ambientes é a de adentrar um mundo escondido, onde cada passo revela a grandiosidade geológica da região.

Ametista do Sul carrega o título de Capital Mundial da Ametista, por abrigar uma das maiores jazidas do planeta. Ainda hoje, trabalhadores descem aos subterrâneos para a extração das pedras, atividade que foi responsável pela formação econômica da cidade e que agora divide espaço com o turismo de experiência.

O fascínio dos subterrâneos brasileiros

Embora Ametista do Sul seja o exemplo mais conhecido dessa relação entre superfície e subsolo, outras cidades brasileiras também escondem segredos abaixo das ruas. Em São Paulo, túneis desativados do metrô, antigos rios canalizados e criptas sob construções históricas formam uma verdadeira cidade invisível, muitos deles localizados a mais de 40 metros de profundidade.

Porto Alegre também guarda histórias sobre passagens secretas no centro histórico, ligadas a obras de drenagem e a edificações antigas, como o Palácio Piratini. Já na Amazônia, uma teoria popular ganhou repercussão: a suposta existência de Ratanabá, uma cidade perdida que seria interligada por túneis pelo mundo. Apesar do fascínio, especialistas reforçam que se trata apenas de lenda, sem nenhuma comprovação científica.

Visitar esses espaços é um convite para enxergar o Brasil por uma nova perspectiva — não apenas pela superfície, mas pelo que existe escondido sob ela.