Fundada em 1995, Gavião Peixoto se consolidou como um dos maiores exemplos do país quando o assunto é qualidade de vida e dignidade. Situada no interior de São Paulo, a cidade liderou o Índice de Progresso Social (IPS), superando grandes capitais e mostrando que uma administração eficiente é capaz de impactar positivamente o cotidiano da população.

Com 73,26 pontos no indicador, o município apresentou um desempenho expressivo resultado de investimentos consistentes em serviços públicos eficazes. O destaque está no equilíbrio entre a tranquilidade típica do interior e uma estrutura sólida de segurança pública e planejamento urbano, comparável à de países desenvolvidos.

Desde a emancipação, nos anos 1990, o município adotou um modelo de crescimento planejado, sem abrir mão do caráter acolhedor e da proximidade entre os serviços e os moradores. A qualidade de vida é tratada como prioridade, com vias bem iluminadas, preservação de áreas verdes e um sistema de saúde reconhecido como referência em toda a região de Araraquara.

O exemplo de Gavião Peixoto mostra que tamanho não é sinônimo de limitações quando há planejamento, gestão responsável e foco no bem-estar da população. Em poucas décadas, a cidade conseguiu se transformar em referência nacional, provando que investir em serviços públicos de qualidade, segurança e urbanismo sustentável é o caminho para construir um lugar melhor para viver.

