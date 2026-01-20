Um muro subterrâneo de aproximadamente 6 quilômetros começou a ser erguido na Praia Central de Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina, com o objetivo de proteger a orla durante a maré alta. De acordo com a prefeitura, a estrutura de concreto armado terá mais de dois metros de profundidade e atuará como contenção e barreira contra a erosão costeira.

A construção faz parte do projeto de reurbanização da orla da cidade, orçado em mais de R$ 31 milhões. A região é atravessada pela Avenida Atlântica, que abriga alguns dos arranha-céus mais altos e luxuosos de Balneário Camboriú, além de concentrar os imóveis com o metro quadrado mais caro do Brasil, conforme o índice FipeZap.

Após a conclusão de uma grande obra de alargamento da faixa de areia em 2021, que ampliou a Praia Central para até 70 metros, começaram a surgir poças de água semelhantes a pequenas piscinas naturais durante a maré alta. Segundo a prefeitura, o muro subterrâneo, construído em concreto armado sobre uma base de pedras, terá a função de proteger a orla e impedir a formação desses acúmulos de água.

Para a realização da obra, a Prefeitura de Balneário Camboriú obteve a licença ambiental junto ao Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) e a autorização da Secretaria do Patrimônio da União (SPU). O período estimado para a conclusão dos trabalhos é de 20 meses.

