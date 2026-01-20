Moradores de Lavras, no Sul de Minas Gerais, têm convivido com uma cena que já se tornou frequente em diversos bairros da cidade: animais de grande porte soltos nas ruas. Cavalos, porcos e outros bichos são vistos circulando livremente, revirando sacos de lixo e dividindo espaço com pedestres e veículos, o que tem gerado queixas constantes sobre segurança, saúde pública e limpeza urbana.

Animais soltos chamam atenção nos bairros

Registros feitos por moradores e compartilhados nas redes sociais mostram cavalos andando entre carros e porcos espalhando resíduos pelas vias. As ocorrências são mais comuns em regiões como Santa Filomena e Cruzeiro do Sul, onde a presença dos animais já faz parte da rotina de quem vive ou transita pelo local. Para a população, além do transtorno visual, a situação representa riscos reais.

Riscos à saúde e ao trânsito

A circulação desses animais pelas ruas preocupa principalmente por dois motivos: acidentes e condições sanitárias. Há relatos de motoristas que precisaram frear bruscamente para evitar atropelamentos, além de pedestres que se sentem inseguros. Do ponto de vista da saúde, os animais costumam se alimentar de lixo, espalhando resíduos e aumentando a possibilidade de proliferação de doenças.

Prefeitura promete reforçar fiscalização

Diante das reclamações, a Prefeitura de Lavras informou que irá intensificar as ações de recolhimento e fiscalização. Segundo o governo municipal, a atuação será baseada na legislação local, com rondas mais frequentes e monitoramento das áreas onde os casos são recorrentes. O objetivo é retirar os animais das vias públicas e responsabilizar os proprietários.

Situação antiga sem solução definitiva

Apesar das promessas, moradores afirmam que o problema não é novo. De acordo com relatos, a presença de animais soltos se repete todos os anos, mesmo com leis em vigor e operações pontuais. Para a população, faltam ações contínuas e punições mais efetivas para evitar que a situação volte a se repetir.

Enquanto isso, quem vive em Lavras segue convivendo com os transtornos, à espera de uma solução que vá além das medidas emergenciais.