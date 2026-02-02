Astrônomos descobriram um novo corpo celeste com potencial para abrigar vida a aproximadamente 150 anos-luz da Terra. Chamado de HD 137010 b, o planeta tem dimensões semelhantes às do nosso, gira em torno de uma estrela parecida com o Sol e pode, embora ainda de forma incerta, apresentar condições favoráveis à existência de água líquida em sua superfície.

A descoberta foi divulgada na revista científica The Astrophysical Journal Letters e resulta de uma ampla colaboração internacional liderada por pesquisadores da Universidade do Sul de Queensland (UniSQ), na Austrália.

O HD 137010 b ainda é considerado um “candidato a planeta”, o que significa que sua existência precisa ser confirmada por novas observações. Mesmo assim, os dados atuais indicam com força que se trata de um corpo rochoso, com características semelhantes às da Terra.

As estimativas sugerem que ele tem cerca de 6% a mais de diâmetro do que o nosso planeta e leva aproximadamente 355 dias para completar uma órbita ao redor de sua estrela. Essa estrela, conhecida como HD 137010, pertence à classe das anãs K. Elas são um pouco mais frias e menos brilhantes do que o Sol, mas ainda relativamente estáveis.

Por esse motivo, apesar de estar a uma distância orbital semelhante à da Terra em relação ao Sol, o planeta recebe bem menos energia — menos de um terço da luz e do calor que chegam ao nosso planeta. Essa característica o posiciona na borda externa da chamada zona habitável da estrela, região onde, em teoria, a água poderia existir em estado líquido na superfície.

O que torna o HD 137010 b um alvo promissor

Mesmo localizado na borda da zona habitável, o HD 137010 b desperta interesse por reunir um conjunto raro de características favoráveis à vida, como tamanho semelhante ao da Terra e uma órbita quase equivalente ao nosso ano. Esses fatores aumentam a possibilidade de condições climáticas mais estáveis, ainda que o planeta receba menos energia de sua estrela.

Os cientistas destacam que novas observações serão essenciais para confirmar sua existência e analisar com mais precisão sua composição e atmosfera. Se confirmadas, essas características podem fazer do HD 137010 b um dos candidatos mais interessantes na busca por mundos potencialmente habitáveis fora do Sistema Solar.