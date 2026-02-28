Uma pesquisa internacional liderada pelo economista David Blanchflower, professor da Dartmouth College, identificou um padrão curioso em mais de 140 países: o ponto mais baixo de satisfação com a vida costuma ocorrer entre 47 e 48 anos.

O levantamento analisou dados de nações desenvolvidas e em desenvolvimento e concluiu que, mesmo após controlar fatores como renda, escolaridade, emprego e estado civil, essa idade se manteve como variável determinante.

O resultado desenha a chamada “curva em U” da felicidade, que significa níveis mais altos na juventude, queda na meia-idade e recuperação gradual a partir dos 50 anos.

Por que os 40 e poucos pesam tanto?

Especialistas apontam que esse período reúne uma combinação de pressões. Expectativas não realizadas se tornam mais evidentes, responsabilidades financeiras e familiares atingem o auge e eventos como desemprego, problemas de saúde e divórcio tendem a ter um maior impacto.

Do ponto de vista biológico, a meia-idade também traz mudanças hormonais e aumento persistente do cortisol, hormônio ligado ao estresse. Em homens, há queda de testosterona; em mulheres, as oscilações da perimenopausa e menopausa podem afetar o equilíbrio emocional.

Para o g1, o neurologista Helder Picarelli, do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, disse que a chamada crise da meia-idade não deve ser vista como fracasso individual, mas como fase previsível de maior vulnerabilidade psicológica e social.

Pandemia aprofundou a “curva”

Embora o fenômeno já fosse documentado antes de 2020, a pandemia de Covid-19 ampliou o impacto emocional nessa faixa etária. Acúmulo de responsabilidades, medo do desemprego, luto e isolamento social intensificaram o esgotamento mental. Ainda assim, os dados indicam que o declínio não é permanente.

A felicidade volta a subir?

O bem-estar tende, sim, a crescer de forma gradual, se aproximando, durante a velhice, de níveis semelhantes aos da juventude. A maturidade emocional, a revisão de expectativas e a valorização de experiências ajudam a explicar essa recuperação.

Em diferentes culturas, inclusive no Brasil, o desenho da curva se repete, sugerindo que a tristeza durante a meia-idade pode ser mais comum do que se imagina.