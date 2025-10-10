A notícia de que uma empresa associada ao Burger King entrou com pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos causou grande repercussão. No entanto, é importante esclarecer que não se trata da Burger King Corporation, dona da marca global, mas sim de uma de suas principais operadoras de franquias, a Consolidated Burger Holdings (CBH).

A CBH, responsável pela administração de dezenas de restaurantes da rede, enfrenta um de seus momentos mais críticos. No auge, a empresa chegou a operar 75 unidades, mas atualmente mantém 57 restaurantes localizados na Flórida e na Geórgia.

Com dívidas superiores a US$ 35 milhões, a companhia recorreu ao Capítulo 11 da Lei de Falências dos EUA, um mecanismo legal que permite reestruturar obrigações financeiras e preservar parte das operações. Apesar de um faturamento anual próximo de US$ 70 milhões, a CBH registrou um prejuízo de US$ 15 milhões no último ano.

A crise da CBH foi agravada por uma combinação de fatores, incluindo inflação persistente, aumento nos custos de energia e aluguel e a redução das margens de lucro por unidade. Além disso, mudanças no comportamento do consumidor pós-pandemia — com maior demanda por refeições mais saudáveis e acessíveis — também afetaram o setor de fast-food.

Planos para reestruturação da CBH

A Consolidated Burger Holdings (CBH) apresentou um plano de reestruturação no âmbito do Capítulo 11 da Lei de Falências dos EUA, visando reorganizar suas finanças e manter parte das operações em funcionamento. Entre as medidas previstas estão a redução de custos operacionais, renegociação de contratos de aluguel e fornecedores, além de estratégias para otimizar o desempenho das unidades existentes.

A empresa também busca atrair novos investidores e reforçar a eficiência de suas operações, concentrando-se nas unidades mais lucrativas e ajustando o portfólio de restaurantes conforme a demanda do mercado. O objetivo central da reestruturação é superar a crise financeira, reduzir o endividamento e colocar a CBH em um caminho sustentável de crescimento nos próximos anos.