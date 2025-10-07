O bairro de Peixinhos, em Olinda, viveu momentos de apreensão após o aparecimento de uma jiboia de grandes proporções em uma área residencial. O animal foi visto entre duas casas, em um espaço estreito, e chamou a atenção pela aparência imponente — estimada entre 2,5 e 3 metros de comprimento. A presença da serpente causou alvoroço entre os moradores, especialmente após o sumiço de uma gata que costumava circular pela região.

Aparição inesperada

A jiboia foi avistada por vizinhos que notaram o movimento do animal entre o muro e a parede das residências. Em poucos minutos, a cena se espalhou pelas redes sociais e atraiu curiosos ao beco da Rua Jequié. Muitos se surpreenderam com o tamanho da cobra, que chegou a subir no telhado de uma das casas.

Busca e orientações das autoridades

Equipes da Prefeitura de Olinda e de órgãos ambientais foram acionadas e realizaram buscas no local por cerca de uma hora, mas não conseguiram encontrar a cobra. A recomendação é que, caso o animal volte a aparecer, os moradores evitem qualquer tentativa de captura e acionem imediatamente as autoridades competentes.

Os especialistas reforçam que a jiboia não é uma espécie venenosa, mas pode reagir de forma agressiva se se sentir ameaçada. A orientação é manter distância, não tentar ferir o animal e comunicar a Secretaria de Meio Ambiente ou o Corpo de Bombeiros para o resgate adequado.