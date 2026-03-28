Uma possível mudança no Código de Trânsito Brasileiro tem gerado debate em todo o país. Um projeto de lei em análise na Câmara dos Deputados propõe reduzir a idade mínima para dirigir de 18 para 16 anos, o que poderia transformar completamente as regras atuais para obtenção da carteira de habilitação.

A proposta prevê que jovens a partir dos 16 anos possam obter a chamada Permissão para Dirigir (PPD), que funcionaria como uma fase de teste. Nesse período, o comportamento do condutor seria avaliado, e eventuais infrações poderiam impedir a continuidade até a maioridade.

O tema voltou à pauta recentemente e deve ser discutido por uma comissão especial que analisa mudanças no trânsito. Além da redução da idade, o grupo também avalia outras propostas que podem alterar regras de multas, formação de condutores e segurança viária.

Apesar da repercussão, a medida ainda está longe de entrar em vigor. Para se tornar lei, o projeto precisa ser aprovado na Câmara, no Senado e, posteriormente, sancionado pela Presidência da República. Até lá, a regra atual segue válida: apenas maiores de 18 anos podem dirigir legalmente no Brasil.

Debate divide opiniões entre especialistas e população

A proposta tem gerado opiniões divergentes. Defensores argumentam que jovens de 16 anos já possuem responsabilidades civis, como o direito ao voto, e poderiam também assumir a direção de veículos com treinamento adequado.

Por outro lado, especialistas em trânsito alertam para os riscos da mudança, especialmente pela falta de maturidade emocional e experiência ao volante. Para muitos, reduzir a idade mínima pode aumentar os índices de acidentes, tornando o tema um dos mais polêmicos entre as possíveis alterações na legislação brasileira.