Goiânia alcançou reconhecimento internacional ao ser apontada como a cidade mais arborizada do planeta. A capital de Goiás recebeu o título dentro do programa Tree Cities of the World, iniciativa ligada à Organização das Nações Unidas que avalia políticas de manejo e preservação de áreas verdes em centros urbanos.

O destaque não veio por acaso. A cidade soma mais de 1 milhão de árvores distribuídas em 32 parques e bosques públicos, além de vias e áreas residenciais que passaram por forte expansão de cobertura vegetal nos últimos anos.

Políticas públicas voltadas ao verde

A prefeitura intensificou o plantio e o cuidado com mudas adaptadas ao clima local, ampliando a estrutura de viveiros municipais. Também criou mecanismos para estimular a participação da população, permitindo que moradores solicitem gratuitamente o plantio de árvores em frente às próprias casas.

Uma legislação municipal estabelece que imóveis residenciais mantenham ao menos uma árvore na área externa, fortalecendo a cultura de preservação ambiental. Iniciativas como o programa Disque-Árvore oferecem orientações técnicas e facilitam o acesso às mudas.

Esse conjunto de medidas ampliou a presença de vegetação em diferentes regiões da capital, evitando a concentração de áreas verdes apenas em pontos específicos.

Benefícios que vão além da paisagem

A arborização urbana tem impacto direto na qualidade de vida. A presença de árvores contribui para reduzir ilhas de calor, melhorar a circulação de ar e amenizar temperaturas em áreas densamente construídas. A vegetação também auxilia na absorção de parte do carbono emitido por veículos e atividades industriais.

Além disso, parques e corredores verdes favorecem a biodiversidade, servindo de abrigo para aves e pequenos animais, ao mesmo tempo em que incentivam atividades ao ar livre.

Com planejamento contínuo e participação comunitária, Goiânia consolidou-se como referência internacional em sustentabilidade urbana, transformando o espaço público em um ambiente mais equilibrado e resiliente para as próximas gerações.